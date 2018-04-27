Зрительница об организации Кубка мира: благодарна Федерации гимнастики Азербайджана

27 апреля 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Когда в Баку проводятся такие мероприятия, как Кубок мира по художественной гимнастике, во-первых, обязательно хочется просмотреть соревнования, а, во-вторых, моя дочь тоже занимается гимнастикой, и для ее будущего я хочу быть в курсе, знать больше об этом виде спорта и о том, как проходят крупные международные мероприятия.

Об этом сказала Trend зрительница соревнований Сабина Тарвердиева.

"Моя дочка тоже сегодня со мной, она с интересом следит за выступлениями гимнасток, болеет за наших спортсменок, особенно за Зохру Агамирову и Веронику Гудис. Наблюдать за выступлениями для нее большой стимул на будущее", - отметила она.

Зрительница подчеркнула, что организация всех соревнований по гимнастике в Баку проходит на высшем уровне.

"Очень приятно, когда зарубежные гости довольны, это видно, и они об этом говорят. Приятно слышать от них, на каком высоком уровне сейчас и прием гостей, и нашей художественной гимнастики", - сказала Тарвердиева.

Как призналась зрительница, она обязательно сегодня будет смотреть церемонию открытия Кубка мира.

"Церемонии открытия соревнований по гимнастике в Баку всегда проходят очень ярко - звучит оригинальная музыка, показывают великолепные постановки с потрясающей хореографией", - сказала она.

По словам зрительницы, она желает нашим гимнасткам победы и удачи.

"Еще хочу пожелать всем нашим тренерам большого терпения, много сил, потому что они занимаются очень важным для нас делом", - добавила она.

Сабина Тарвердиева вместе с дочерью также присутствовала на международном юношеском турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку.

"Моя дочь плакала, когда наша гимнастка Арзу Джалилова завоевала золотую медаль и на награждении поднялся флаг Азербайджана. Очень рада, что мой ребенок пережил эти эмоции, она запомнит их на всю жизнь. Поэтому я благодарна организаторам, Федерации гимнастики Азербайджана за все, что они делают", - подчеркнула Тарвердиева.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных выступлениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля 2018 года, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, а 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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