Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот

28 апреля 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первое основное соревнование в классе FIA Formula-2 в Баку прошло напряженно, сказал на итоговой пресс-конференции победитель соревнования, таиландский пилот из команды "DAMS", Александр Альбон.

"Я хорошо подготовился к соревнованию, Баку меня не подвел, и я смог финишировать первым. Гонка прошла напряженно, трасса иногда оказывалась загруженной. Поэтому некоторые пилоты допускали ошибки, и это создавало сложности для движения болидов", - сказал Альбон.

По словам гонщика, он ожидает напряженной борьбы и на третий день соревнований.

"Кроме того, завтра прогнозируется ветреная погода, и мы должны быть внимательны", - добавил Альбон.

Отметим, что второй заезд в рамках основного соревнования в классе FIA Formula-2 в Баку состоится завтра, 29 апреля.

(Авторы: Илькин Шафиев, Эльчин Мехтиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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