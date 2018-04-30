В «городке ученых» смогут получить квартиры и работники сферы образования Азербайджана (ФОТО)

30 апреля 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работники сферы образования смогут получить квартиры в жилом комплексе, строящемся для ученых в поселке Сарай Абшеронского района. Об этом в понедельник сообщили Trend в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Кроме того, квартиры смогут приобрести и сотрудники Академии, прописанные в общежитии НАНА, а также имеющие там прописку, но не работающие в Академии.

Отметим, что «городок ученых» планируется построить на территории в семь гектаров.

В зданиях, состоящих из однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, будут соблюдены принципы "Smart City – Умный город" и применены самые последние технологические новшества, существующие в секторе архитектурного строительства.

Проект нацелен на улучшение жилищных условий сотрудников минобразования и НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Академии наук о выпуске продукции под брендом Made in Azerbaijan
Общество 25 апреля 18:02
Двое ученых удостоены "Золотой медали имени Низами Гянджеви"
Общество 5 апреля 17:50
Историческая правопреемственность азербайджанского народа на Иреван и земли вокруг него должна быть восстановлена - Ягуб Махмудов
Политика 29 марта 17:46
Рабочая группа представит Комиссии по орфографии отчет по правилам орфографии азербайджанского языка
Общество 27 марта 18:13
Вице-президент НАНА: Азербайджанские ученые связывают светлое будущее страны только с Президентом Ильхамом Алиевым
Политика 21 марта 10:12
В Азербайджане разработана математическая модель по автомобилям, работающим на солнечной энергии
Бизнес 17 марта 19:42
В ряде институтов Академии наук Азербайджана произошли структурные и кадровые изменения
Общество 14 марта 20:18
В Азербайджане пройдет III Международный научный фестиваль
Общество 14 марта 17:57
Директор Института истории Азербайджана ответил на обвинения в армянофобии
Политика 14 марта 16:30
Профилактические мероприятия снизят активность оползневого процесса - АН Азербайджана
Общество 2 марта 18:13
Армяне - пришлое население на Азиатском континенте - Ягуб Махмудов
Нагорно-карабахский конфликт 28 февраля 18:29
Азербайджанским предпринимателям предлагается помогать студентам
Общество 21 февраля 17:35
В Азербайджане предлагается создать центр стволовых клеток
Общество 16 февраля 16:55
Азербайджанские ученые должны более активно привлекаться к научно-исследовательским работам- Акиф Ализаде
Общество 13 февраля 23:05
В Губинском мемориальном комплексе геноцида будет установлен памятник
Общество 12 февраля 20:13
Объявлены конкурсы на соискание «Золотой медали Азербайджана имени Низами Гянджеви» и именных премий Академии наук
Общество 31 января 19:36
Названо имя самого старого человека в Азербайджане
Общество 31 января 16:08
В Азербайджане хотят получить удобрения из промотходов
Общество 24 января 19:30