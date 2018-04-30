Команды, принявшие участие в Гран-при "Формулы 1", разъезжаются из Баку

30 апреля 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команды, которые приняли участие в Гран-при Азербайджана "Формулы 1", уже покидают Азербайджан, сказала в понедельник Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что на следующий день после завершения гонок команды начинают разъезжаться.

Что касается транспортировки грузов и снаряжения, то Арпадараи сказала, что обычно сразу после гонок начинается сборка оборудования, и в течение одного - двух дней оно вывозится из страны.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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