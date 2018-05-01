В БГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Мир Джалала Пашаева (ФОТО)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию выдающегося писателя, литературоведа и педагога Мир Джалала Пашаева. В мероприятии приняли участие известные государственные деятели и ученые, преподаватели и студенты университета.

Открывая пленарное заседание конференции, ректор, академик Абель Магеррамов отметил важность конференции, посвященной 110-летию Мир Джалала Пашаева. Ректор, напомнив про распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении 100-летия БГУ, отметил, что вуз вырастивший общественно-политических, научных и культурных деятелей внес большой вклад в формирование существующего имиджа Азербайджана. Академик Абель Магеррамов подчеркнул, что профессор Мир Джалал Пашаев, который с 1936 года до конца своей жизни в БГУ занимался педагогической деятельностью, имеет особые заслуги и в подготовке высококвалифицированных специалистов. По словам академика Абеля Магеррамова, литературовед Мир Джалал Пашаев внес ценный вклад в развитие азербайджанской филологии, являлся талантливым мастером повестей и романистом.

Министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении отметил исключительные заслуги Мир Джалала Пашаева в области развития литературы, науки, особенно образования. Министр высоко оценил проводимые по всей стране юбилейные мероприятия, посвященные 110-летию Мир Джалала Пашаева, расценив их как проявление заботы и внимания к творчеству великого писателя и его литературному наследию.

На мероприятии продемонстрирован фильм «Завоеватель трех вершин», посвященный жизни и творчеству выдающегося писателя.

Затем декан филологического факультета, доцент Эльчин Мамедов выступил с докладом «Жизнь и творчество Мир Джалала Пашаева».

На мероприятии свои мысли о жизни и творчестве Мир Джалала Пашаева также высказали депутат, академик Низами Джафаров, ректор Бакинского славянского университета, профессор Нурлана Алиева.

Выступивший от имени семьи писателя его сын, ректор Университета АДА профессор Хафиз Пашаев, поделившись воспоминаниями об отце, выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.

Отметим, что в сборник материалов конференции включено около 50 статей о Мир Джалале Пашаеве, представленных из различных научных и высших учебных заведений страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.