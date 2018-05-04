Три азербайджанских борца разгромили армян на Чемпионате Европы в Дагестане

4 мая 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Каспийске (Дагестан) продолжается чемпионат Европы по борьбе, говорится в сообщении Федерации борьбы Азербайджана, распространенном в пятницу.

В пятый день соревнований в борьбу вступили вольники в весовой категории 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Георгий Эдишерашвили (57 кг) с большим преимуществом победил болгарского и армянского спортсменов, завоевав путевку в полуфинал, где его соперником будет белорус.

В полуфинал также вышел Гаджи Алиев (65 кг), обыгравший представителей Австрии и Турции. Его соперником будет спортсмен из Словении.

В полуфинал уже вышел и Муртуз Муслимов (70 кг), который победил борцов из Германии и Болгарии. В полуфинале он встретится с поляком.

Джабраил Гасанов (79 кг), в первой встрече обыгравший украинского спортсмена, а во второй - армянского борца, также завоевал путевку в полуфинал. В полуфинале его ждет встреча с россиянином.

Нурмагомед Гаджиев (97 кг) начал выступать с ¼ финала и, одержав победу над представителем Армении, вышел в полуфинал, где он встретится с белорусским спортсменом.

Полуфинальные встречи пройдут сегодня в 18:15 по бакинскому времени.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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