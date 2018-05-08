БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более трех тысяч больных талассемией, сказал во вторник директор Республиканского центра талассемии (РЦТ) Валех Гусейнов.

По его словам, современным радикальным методом лечения талассемии является трансплантация костного мозга. "Это тяжелая операция, и для подготовки к ней пациента требуется длительное время", - сказал директор.

Как сказал Гусейнов, за последние пять лет в Центре талассемии было проведено 55 операций по пересадке костного мозга, большинство из них были сделано больным талассемией.

Азербайджан, сказал Гусейнов, входит в число стран, где широко распространена талассемия, в стране около одного миллиона носителей болезни.

По его словам, если два носителя создадут семью, то весьма велика вероятность того, что их ребенок родится больным.

"После внесения изменений в Семейный кодекс и ряд нормативных актов, с 1 июня 2015 года граждане, желающие вступить в брак, должны пройти медицинское обследование, что позволило значительно сократить число детей с этой болезнью", - добавил директор РЦТ.

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