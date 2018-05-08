В Азербайджане более трех тысяч больных талассемией

8 мая 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более трех тысяч больных талассемией, сказал во вторник директор Республиканского центра талассемии (РЦТ) Валех Гусейнов.

По его словам, современным радикальным методом лечения талассемии является трансплантация костного мозга. "Это тяжелая операция, и для подготовки к ней пациента требуется длительное время", - сказал директор.

Как сказал Гусейнов, за последние пять лет в Центре талассемии было проведено 55 операций по пересадке костного мозга, большинство из них были сделано больным талассемией.

Азербайджан, сказал Гусейнов, входит в число стран, где широко распространена талассемия, в стране около одного миллиона носителей болезни.

По его словам, если два носителя создадут семью, то весьма велика вероятность того, что их ребенок родится больным.

"После внесения изменений в Семейный кодекс и ряд нормативных актов, с 1 июня 2015 года граждане, желающие вступить в брак, должны пройти медицинское обследование, что позволило значительно сократить число детей с этой болезнью", - добавил директор РЦТ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Распространение талассемии в Азербайджане связано с созданием семьи носителями этой болезни
Общество 31 января 16:15
Услуги для пациентов Центра талассемии в Азербайджане будут бесплатными - директор
Общество 31 января 13:37
Центр талассемии в Баку стал публичным юридическим лицом
Общество 23 января 13:57
В Азербайджане меняется порядок финансирования Республиканского центра талассемии
Общество 17 августа 2017 11:53
В Азербайджане примерно 5% вступающих в брак граждан больны талассемией - центр
Общество 8 мая 2017 14:29
В Азербайджане 2/3 больных талассемией являются детьми - центр
Общество 8 мая 2017 12:41
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центре талассемии (ФОТО)
Общество 30 марта 2016 22:59