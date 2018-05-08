Некролог Совета печати Азербайджана в связи с кончиной главного редактора газеты «Эхо» Рауфа Талышинского

8 мая 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана во вторник распространил некролог в связи с кончиной главного редактора газеты «Эхо» Рауфа Талышинского.

«Азербайджанская журналистка понесла тяжелую утрату. На 62-м году жизни скончался известный журналист, заслуженный журналист республики, главный редактор газеты «Эхо» Рауф Рафаил оглу Талышинский. Рауф Талышинский был верен своим принципам, профессионалом, посвятившим всю свою жизнь искусству слова. После окончания факультета журналистики Московского государственного университета в 1978 году он работал в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вышка», был корреспондентом газеты . «Известия» по Азербайджану. Жизнь и творчество Талышинского являются примером самоотверженности в журналистике. В самые трудные времена – с 1990 года он руководил газетой «Айна" – "Зеркало». Своей деятельностью в этом издании, а также в газете «Эхо», главным редактором которого он был с 2001 года, Талышинский внес большой вклад в формировании современной азербайджанской журналистики. Рауф Талышинский приложил исключительные усилия по донесению до общества ценностей журналистики, повышению престижа профессии журналиста и воспитанию профессиональных кадров. Всегда выделяясь трудолюбием, инициативностью, искренностью, заботливостью, Рауф Талышинский отличался личностным подходом к событиям и процессам, своей гражданской позицией. Без всякого преувеличения можно сказать, что он был интеллигентом с большой буквы, которого подарила обществу журналистика. Кончина Рауфа Талышинского - для медийной общественности Азербайджана глубокая скорбь и потрясение. Трудно свыкнуться с тем, что его больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам. Аллах рехмет элесин!», - говорится в некрологе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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