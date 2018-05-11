BP представила книгу, посвященную создателям первой демократической республики на Востоке

"Вклад создателей Республики в историю нашего народа незаменим, и BP гордится тем, что поддержала исследовательскую работу и выход книги в свет. BP является долгосрочным и надежным партнером Азербайджана и всегда поддерживает инициативы и деятельность по пропаганде богатого культурного наследия и национальных ценностей страны", - сказал Асланбейли.