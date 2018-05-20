Сегодня в Азербайджане свыше 33 тысяч абитуриентов сдают экзамены в вузы

20 мая 2018 07:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Азербайджана на 2018/2019 учебный год, сообщили Trend в центре.

Экзамены проводятся в 11 городах Азербайджана - Баку, Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Шеки, Барда, Гейчай, Ширван, Лянкяран и Хачмаз. Для управления экзаменационным процессом привлечены 2298 руководителей экзаменами и 2603 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

На экзаменах предусмотрено участие 33139 абитуриентов. Из них 28055 абитуриента будут сдавать экзамены по I группе, а 5084 - по IV группе.

30356 абитуриентов - выпускники азербайджанского сектора (по I группе - 25841, по IV группе - 4515), а 2783 абитуриентов - выпускники русского сектора (по I группе - 2214, по IV группе - 569).

20108 абитуриентов мужского пола (по I группе - 18554, по IV группе - 1554), а 13031 абитуриентов женского пола (по I группе - 9501, по IV группе - 3530).

26675 абитуриентов - выпускники общеобразовательных школ текущего года, а 6464 - выпускники прошлых лет. 81 абитуриент - выпускники высших учебных заведений, а 828 - выпускники средних специальных учебных заведений.

137 абитуриентов - граждане зарубежных стран. Самый старший абитуриент 1962 года рождения, а самый младший 2003 года.

После завершения обработки карты ответов абитуриентов результаты и графическое изображение карты ответов каждого абитуриента будут размещены на сайте ГЭС через 3-4 дня после экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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