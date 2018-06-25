В Азербайджане выпущена новая почтовая марка по случаю 100-летия Национальной армии

БАКУ /Trend/ - ООО Azərmarka министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустило новую почтовую марку, приуроченную к 100-летию Азербайджанской национальной армии, говорится в понедельник в сообщении министерства.

Новая марка посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и и Национальной армии Азербайджана. Напечатанные во Франции новые марки будут выпущены в оборот 26 июня.

Марки размером 110x135 миллиметров выпущены тиражом 3000 экземпляров.

Марки можно будет приобрести в почтовых отделениях и филиалах ООО Azərpoçt, а также в центрах Şəbəkə.

Отметим, что первая марка, выпущенная в Азербайджане в 1919 году, также была посвящена азербайджанскому солдату.

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