Число азербайджанцев, обучающихся за рубежом по гослинии, сократилось

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет число азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом по государственной линии, уменьшилось.

Согласно анализу, проведенному Trend, на основе статистических данных, если в 2013-2014 учебном году 3035 азербайджанских студентов получили образование за границей по гослинии, то в 2017-2018 годах этот показатель сократился до 1800 человек.

В основном, граждане Азербайджана для получения образования по государственной линии выбирают высшие учебные заведения Турции. Если посмотреть на прошлые периоды, то можно заметить, что число азербайджанцев, получивших образование в Турции, сократилось почти в 2 раза.

В то время как в 2013-2014 годах в Турции обучалось 1024 азербайджанских студента, то в 2017-2018 учебном году этот показатель составлял 569.

Россия - вторая страна, которой отдают предпочтение наши сограждане.

В то время как в 2013-2014 годах 377 азербайджанских студентов получили образование в России по гослинии, то в 2017-2018 учебном году эта цифра сократилась до 215.

Затем граждане Азербайджана выбирают Великобританию, Германию, Канаду, Нидерланды и другие европейские страны для обучения.

В соответствии с данными по 2017-2018 учебныму году 289 студентов в Великобритании (5 лет назад 499), 188 в Германии (5 лет назад 351), 137 в Канаде (5 лет назад179), в Нидерландах 98 (5 лет назад 67) получают образование по гослинии.

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