Изменен список документов для получения учебной визы в Италию

28 июня 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Италии в Азербайджане внесло изменения в список документов, необходимых для получения учебной визы, говорится в сообщении посольства, распространенном четверг.

Обращающиеся для получения визы студенты должны иметь банковскую выписку о наличии на счету суммы в размере 5889 евро в год, определенной министерством образования Италии.

Студенты должны представить справку по текущему счету в одном из итальянских банков или в банке Yapikredi Azərbaycan.

Названная сумма должна оставаться на счету как минимум до получения ответа на запрос визы.

Или студент должен предоставить выписку из любого действующего в Азербайджане банка об операциях, проведенных как минимум за последние полгода.

В посольстве сообщили, что кроме финансовых средств будут учитываться личная подготовка студента к получению образования в Италии, а также личное и семейное положение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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