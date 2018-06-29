Состоялась церемония награждения призеров Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения второй группы победителей и призеров Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Напомним, что во второй группе соревнующихся среди мужчин завершились выступления гимнастов возрастных категорий "малыши" и "младшие", а среди женщин - в возрастных категориях "пре-юниоры" и "юниоры".

В соревнованиях мужчин в возрастной категории "малыши" победу одержал Чингиз Велиев, второе место занял Нихад Мурадлы, а третье - Ризван Тагизаде. Среди младших победу одержал Турал Салимов, второе место занял Мирджавад Агазаде, а третье место - Мирюсиф Ахмедзаде.

Среди женщин в возрастной категории "пре-юниоры" победу одержала Алия Рустамова, серебряную медаль завоевала Дениз Алиева, а бронзовую медаль - Дуйгу Меджидзаде.

Среди юниорок золотую медаль завоевала Милана Минаковская, серебряную медаль - Назенин Теймурова, а "бронзу" - Мелахет Бабаева.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире принимают участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети" и "малыши", а мужчины в возрастных группах "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "детишки".

(Автор: Анвар Мамедов)

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