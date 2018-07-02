В Азербайджане пройдут пробные экзамены по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные пробные экзамены с целью помощи в более эффективной подготовке к текстовым экзаменам по приему на государственную службу, говорится в понедельник в сообщении ГЭЦ.

Пробные экзамены состоятся 11 и 21 июля по группам АА, АВ, АС, ВА, ВВ.

Экзамены начнутся в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен с помощью компьютеров в специально отведенных залах в здании центра по адресу: Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Регистрация для участия в указанных экзаменах завершится 11 и 21 июля в 9:00 соответственно. Для регистрацию нужно воспользоваться ссылкой http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom .

Отметим, что желающие участвовать в пробном экзамене должны создать на портале ГЭЦ «личный кабинет», после чего открывается счет. Оплатить участие в тестовом экзамене путем перечисления средств на счет в «личном кабинете» можно различными способами. Подробная информация об этом размещена на сайте payment.dim.gov.az. После создания «личного кабинета» и перечисления денег на счет необходимо пройти регистрацию для участия в тестовом экзамене.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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