БТА: Все резервные автобусы привлечены к перевозке пассажиров в Баку

4 июля 2018 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все резервные автобусы привлечены к процессу перевозки пассажиров в Баку. Об этом говорится в сообщение пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА), распространённом в среду.

"В настоящее время час пик, и вокруг станций метро наблюдается высокая плотность пассажиропотока, в связи с тем, что перевозка пассажиров в отличие от обычных дней осуществляется только регулярными маршрутными автобусами, и в этой связи наблюдаются определенные трудности. Несмотря на это по указанию Бакинского транспортного агентства все резервные автобусы привлечены к процессу перевозки пассажиров. Просим пассажиров учесть сложившиеся временные неудобства", - говорится в сообщении БТА.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку предпринимаются меры по нормализации ситуации в сфере пассажироперевозок
Общество 00:23
Бакинское транспортное агентство продолжает работу по устранению трудностей в перевозке пассажиров
Общество 3 июля 21:12
В связи с отключением электроэнергии пассажиры в Баку бесплатно перевозятся автобусами
Общество 3 июля 19:45
Бактрансагентство: Предпринимаются меры для уменьшения возможных последствий аварии на ТЭС на транспортную систему Баку
Общество 3 июля 07:51
Число полос движения на Тбилисском проспекте Баку будет увеличено - Бактрансагентство
Общество 2 июля 22:43
Бакинское транспортное агентство закупит 300 автобусов
Тендеры 15 июня 12:20
В Баку два автобусных маршрута выставлены на конкурс
Экономика 11 июня 16:01
На 9 основных дорогах Баку будут созданы полосы для движения автобусов
Бизнес 11 июня 13:23
На одной из улиц Баку будут созданы пешеходные переходы
Общество 8 июня 18:39
Пробки на бакинской автомобильной дороге Сабунчу-Забрат будут устранены
Общество 7 июня 22:42
В Баку уволены два водителя автобусов
Общество 7 июня 19:39
Установка пандусов на центральных улицах Баку почти завершена
Общество 7 июня 13:34
В Баку устанавливаются тумбы ограждения (ФОТО)
Общество 6 июня 19:30
В Баку будут внесены изменения в организацию движения в микрорайонах
Общество 6 июня 17:48
На улицах Баку будут установлены новые пандусы (ФОТО)
Общество 1 июня 23:19
Маршруты ряда автобусов продлены до бакинских пляжей
Общество 29 мая 17:59
Из-за погодных условий в Баку снижена скорость дорожного движения
Общество 27 мая 03:49
На некоторых участках дорог в Баку будет ограничено автомобильное движение
Общество 12 мая 15:02