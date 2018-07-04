БТА: Все резервные автобусы привлечены к перевозке пассажиров в Баку

БАКУ /Trend/ - Все резервные автобусы привлечены к процессу перевозки пассажиров в Баку. Об этом говорится в сообщение пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА), распространённом в среду.

"В настоящее время час пик, и вокруг станций метро наблюдается высокая плотность пассажиропотока, в связи с тем, что перевозка пассажиров в отличие от обычных дней осуществляется только регулярными маршрутными автобусами, и в этой связи наблюдаются определенные трудности. Несмотря на это по указанию Бакинского транспортного агентства все резервные автобусы привлечены к процессу перевозки пассажиров. Просим пассажиров учесть сложившиеся временные неудобства", - говорится в сообщении БТА.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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