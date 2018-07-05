Минздрав Азербайджана опроверг информацию о случаях смерти людей из-за жары

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана опровергло информацию о смерти людей на улицах из-за высокой температуры.

Как сообщила в четверг Trend специалист пресс-службы миниздрава Сафая Ахмедова, информация о смерти людей из-за жары не соответствует действительности.

«Если бы произошли такие случаи, первым об этом бы узнала Служба скорой медицинской помощи», - сказала Ахмедова.

Ахмедова отметила, что за прошедший день было зарегистрировано лишь два случая смерти на дороге. Один из этих случаев – смерть Олега Абрамова перед станцией метро «Кероглу», а также была зарегистрирована смерть 73-х летнего жителя, скончавшегося на автобусе в поселке Гюнешли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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