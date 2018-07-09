Ремонт дороги Баку-Губа-госграница с Россией проводится в ночные часы

9 июля 2018 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию участка 6-18 километр автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией, говорится в понедельник в сообщении агентства.

В настоящее время продолжаются работы на участке дороги от Хырдаланского круга до Международного автовокзального комплекса.

Учитывая интенсивность движения в указанном направлении в дневные часы, работы проводятся ночью. С это целью с ночи и до утра на территориях, где проводятся работы, автодвижение будет частично ограничено.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением их движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Реконструирован один из участков дороги Баку-Губа-госграница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)
Экономика 4 июля 16:43
Стала известна дата завершения ремонтных работ на проспекте Бабека в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 4 июня 20:41
В Баку ремонтируются две автодороги
Общество 21 мая 15:45
В одном из районов Азербайджана ремонтируются межпоселковые дороги (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 23 апреля 20:14
На ряде улиц Баку будет ограничено движение
Общество 19 апреля 14:22
Госагентсво обратилось к водителям Азербайджана в связи с работами на дорогах
Общество 22 марта 17:01
Лента новостей
В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 20:27
Совбез ООН принял резолюцию по защите детей в вооруженных конфликтах
В мире 20:27
Теракт в отношении главы ИВ Гянджи - провокация против азербайджанской государственности - Национальный форум НПО
Политика 20:22
В Турции наступил новый политический период - Эрдоган
Турция 20:06
Власти Таиланда подтвердили эвакуацию четверых подростков
Другие страны 19:58
Президент Ильхам Алиев: Никакая внешняя сила не способна повлиять на нашу волю
Политика 19:34
Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества
Нагорно-карабахский конфликт 19:28
Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 126 человек
Другие страны 19:21
Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации - Трамп
США 19:06