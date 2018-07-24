ГЭЦ Азербайджана проведет пробные экзамены для желающих работать на госслужбе

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр 3 и 11 августа проведет пробные экзамены для лиц, желающих быть принятыми на государственную службу, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.

Экзамены начнутся в 10:00 по адресу: Насиминский район Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание ГЭЦ).

Онлайн-регистрация для участия в экзаменах завершится 3 и 11 августа в 09:00 соответственно.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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