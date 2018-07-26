Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится среди почетных гостей "Жара-2018"

26 июля 2018 21:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - B Центре отдыха Sea Breeze Resort в Баку состоялся проход по красной дорожке участников Международного музыкального фестиваля «Жара-2018». По красной дорожке прошли Глюк’oзa, Григорий Лепс и Cosmos girls, Aртик&Aсти, Согдиана, Aни Лорак, Сергей Лазарев, группа «Градусы», Эмин Агаларов, Сергей Кожевников, Любовь Успенская и др.

Среди почетных гостей фестиваля «Жара-2018» - вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Прошедшая по красной дорожке Лейла Алиева была представлена ведущим как муза фестиваля «Жара». На вопрос ведущего фестиваля о том, не тяжело ли носить это звание, Лейла Алиева отметила, что это доставляет удовольствие, и пожелала всем прекрасного вечера.

Организаторы фестиваля – певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

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