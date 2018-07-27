В Азербайджане к домам торжеств и ресторанам применят санкции за загрязнение атмосферы

БАКУ /Trend/ - Истек срок, предоставленный министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана владельцам объектов общепита, домов торжеств, ресторанов для устранения выбросов дыма в атмосферу и установки современных очистных сооружений.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала пресс-секретарь ведомства Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в ближайшие дни будут приняты жесткие меры и применены санкции в отношении домов торжество "Xəmsə", "Oskar", "Oazis", "Millenium", "Sonalar Sonası", "Xan qızı", "Dan ulduzu" и других ресторанов, игнорирующих предупреждение и продолжающих загрязнять атмосферу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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