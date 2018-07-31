В Баку прошло мероприятие по случаю Дня азербайджанского алфавита и языка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку по случаю Дня азербайджанского алфавита и языка, который отмечается 1 августа, при организационной поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей состоялось мероприятие "Dilim varsa, mən varam".

В мероприятии приняли участие руководство Фонда пропаганды духовных ценностей, представители НАНА, руководители СМИ, журналисты, а также представители молодежи и общественности.

Исполнительный директор фонда Мехман Исмайлов отметил, что целью мероприятия является сохранение чистоты азербайджанского языка, анализ проблем, с которым он сталкивается в результате глобализации, обсуждение его места среди языков современного мира, этапов развития, заслушивание докладов специалистов.

Член Попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей, глава медиагруппы Səs Бахруз Гулиев отметил, что азербайджанский язык, духовные ценности Азербайджана всегда находятся в центре внимания.

«В различные периоды велась борьба за то, чтобы наш язык стал государственным. Наконец в советский период благодаря усилиям великого лидера Гейдара Алиева удалось достигнуть этого, и азербайджанский язык начал использоваться в качестве государственного языка», - отметил Гулиев.

По его словам, сегодня в социальных сетях диверсанты различных стран проводят кампанию против Азербайджана, в различной форме совершают террор в отношении духовных ценностей Азербайджана.

«Для того, чтобы предотвратить эти случаи, мы должны быть активными, общество должно быть активным», - сказал Гулиев.

Выступивший на мероприятии главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Милли Медлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу сказал, что язык – это не только средство общения, но и важная духовная ценность.

«Великий лидер Гейдар Алиев добился того, что в советский период азербайджанский язык был принят в качестве государственного, и спас наш язык от давления на него. Сегодня государством осуществляются необходимые мероприятия по сохранению и развитию нашего языка», - сказал Бабаоглу.

Главный редактор газеты «Народный фронт» Эльчин Мирзабейли отметил, что язык – это культура, если язык будет уничтожен, будет уничтожено и все остальное.

Главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде отметил, что перед каждым азербайджанцем стоит большая задача по сохранению своего языка и передаче его будущему поколению.

«Большинство населения Баку говорит на иностранных языках. Необходимо сохранять национальный язык. Государство делает все возможное, но обществу также важно проявлять активность. Нужно знать и другие языки, но, к сожалению, некоторые из нас дома также говорят на иностранном языке», - добавил Рагимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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