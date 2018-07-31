Forbes: В Азербайджане наблюдается своеобразное культурное возрождение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время наблюдается своеобразное культурное возрождение, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.

«Открывая свой неиспользованный творческий потенциал, Азербайджан проходит через своеобразное культурное возрождение, поскольку его культурные объекты начинают расширяться и обновляться», - говорится в статье.

Как отмечается, это результат увеличения государственных инвестиций в строительство галерей, студий для художников, которые были открыты своевременно для растущего числа иностранных туристов.

Что касается достопримечательностей Баку, то в статье говорится, что аэропорт Гейдара Алиева одновременно современный и традиционный объект, где находятся кафе, бары и магазины.

Центр Гейдара Алиева - великолепное сооружение, известное благодаря своей оригинальной архитектуре и плавному изогнутому стилю, лишенному острых углов, говорится в статье.

Как отмечается, Центр Гейдара Алиева - это рай для фотографов.

Далее в статье отмечается, что Flame Towers являются еще одной архитектурной жемчужиной города.

«Являясь одними из самых высоких сооружений в Баку, три мерцающие пламенные башни, отражающие древние традиции поклонения огню в стране, символизируют историю и будущую силу современного Азербайджана», - говорится в материале.

Кроме того, в статье упоминаются такие достопримечательности Баку, как Ичеришехер, YARAT Studios.

«Вдохновляясь прошлым, экспериментируя с инновациями, бакинские художники смело создают новое творческое наследие для своей родины и всего мира», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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