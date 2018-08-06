Азербайджанские фермеры должны понять вред поджога полей после сбора урожая - эксперт

6 августа 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сжигание фермерами соломы на полях после сбора урожая, вопреки их мнению, отрицательно влияет на урожайность, сказал в понедельник Trend экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Раджаб Оруджев.

“Сжигание никак не влияет на рост урожайности. Ошибочное мнение азербайджанских фермеров о пользе данного шага является одной из основных проблем в нашем аграрном секторе. Почвы в Азербайджане в основном сероземы - в них баланс элементов питания относительно низкий и микробиологические процессы в них и так протекают весьма слабо. Сжигание же остатков на полях после сбора урожая приводит к уничтожению всех полезных микробов, принимающих участие в расщеплении органических веществ в почве. Это, в свою очередь, осложняет формирование гумуса, что, наоборот, отрицательно влияет на урожайность”, - отметил Оруджев.

По его словам, причиной сжигания остатков на поле фермерами является попытка предотвратить засоленность почв.

“Причиной поджога полей является засоление почв после сбора урожая. У нас очень большая разница между объемом выпадающих осадков и уровнем испарения. Если, например, в Аранской зоне выпадает в среднем около 240-260 миллиметров осадков в год, то уровень испарения составляет 1000-1200 миллиметров в год. В результате увеличивается комковатость, что отрицательно влияет на структуру почвы. Поэтому фермеры и прибегают к сжиганию остатков на полях после сбора урожая”, - сказал экс-министр.

Оруджев отметил, что, учитывая данный факт, необходимо повышать грамотность фермеров и агрономов в регионах страны и находить другие методы предотвращения засоления почв.

“Я считаю, что необходимо повышать грамотность наших фермеров и агрономов, объяснять им, что смешивание остатков урожая с почвой гораздо полезнее, чем их сжигание. Это не выход. Более правильным будет обучить фермеров приступать к повторной вспашке через пару дней после сбора урожая. Это предотвращает увеличение комковатости, а, с другой стороны, сохраняет микроорганизмы, участвующие в формировании гумуса”, - сказал Оруджев.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджана, за сжигание соломы на полях физические лица штрафуются на 400-600 манатов, должностные лица - на 1500-2000 манатов, а юридические лица - на 5000-6000 манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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