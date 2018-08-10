Юная азербайджанская гимнастка Гевхяр Ибрагимова мечтает всегда быть первой

БАКУ /Trend/ - Представительница спортивного клуба "Оджаг Спорт" Гевхяр Ибрагимова, завоевавшая золотую медаль среди гимнасток 2009 года рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике, осталась довольна своим выступлением.

"Я довольна свои выступлением и очень рада золотой медали. Мечтаю всегда быть первой. Участвовать в соревнованиях было не трудно, к тому же мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики", - сказала Ибрагимова.

По словам юной гимнастки, довольна результатом осталась не только она, но и ее тренер.

"Когда я завоевала медаль, тренер меня похвалила и сказала, что я умница", - добавила спортсменка.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.