Юная азербайджанская гимнастка Гевхяр Ибрагимова мечтает всегда быть первой

БАКУ /Trend/ - Представительница спортивного клуба "Оджаг Спорт" Гевхяр Ибрагимова, завоевавшая золотую медаль среди гимнасток 2009 года рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике, осталась довольна своим выступлением.
"Я довольна свои выступлением и очень рада золотой медали. Мечтаю всегда быть первой. Участвовать в соревнованиях было не трудно, к тому же мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики", - сказала Ибрагимова.
По словам юной гимнастки, довольна результатом осталась не только она, но и ее тренер.
"Когда я завоевала медаль, тренер меня похвалила и сказала, что я умница", - добавила спортсменка.
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.
А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.
Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.
В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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