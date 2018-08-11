Организация соревнований в Национальной арене гимнастики находится на высшем уровне – зрительница

БАКУ /Trend/ - Гимнастика в Азербайджане идет вперед, быстро развивается, сказала Trend в субботу зрительница соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике Наргиз Мамедова.

"Желаю всем азербайджанским гимнасткам успеха, больших достижений, чтобы они всегда достойно представляли нашу страну на международных турнирах и чемпионатах", - отметила зрительница.

Наргиз Мамедова подчеркнула, что часто посещает соревнования в Национальной арене гимнастики.

"Пришли сегодня поболеть и поддержать наших девочек. Организация мероприятия находится на высшем уровне, впрочем как и всегда, тут не может быть никаких нареканий", - добавила зрительница.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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