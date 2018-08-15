В Азербайджане арестованы лица, толкавшие предпринимателей к даче взятки

15 августа 2018 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы лица, толкавшие предпринимателей к даче взятки, говорится в среду в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности и Генпрокуратуры.

В результате расследования, проведенного агентством совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, было установлено, что Эльнур Рзаев и Сафар Велиев вступили в преступный сговор и в течение долгого периода времени представлялись владельцам продуктовых магазинов, действующих в Баку и отдельных районах страны, сотрудниками Агентства пищевой безопасности и толкали их на дачу взятки, обещая взамен не проводить проверку в магазинах.

Рзаеву и Велиеву предъявлено обвинение по статьям 310 (присвоение полномочий должного лица) и 32.4, 312.2 (дача взятки) и решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

Генеральная прокуратура Азербайджана просит граждан и предпринимателей, которые столкнулись с такого рода противозаконными действиями, сообщать об этом по номеру "горячей линии" 161 и номерам 361-11-76, 361-11-48 Главного управления по борьбе с коррупцией или по номеру "горячей линии" 1003 и 377-00-77 Агентства пищевой безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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