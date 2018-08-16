В Азербайджане развелись более семи тысяч пар

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за шесть месяцев текущего года отделы регистрации минюста зарегистрировали 27 525 браков, говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по статистике.

За указанный период развелись 7219 пар. На каждые 1000 человек пришлось 5,7 браков и 1,5 разводов.

Отметим, что за пять месяцев текущего года отделы регистрации зарегистрировали 22 489 браков. В соответствующий период прошлого года было зарегистрировано 23 044 браков, что на 555 браков больше по сравнению с текущим годом. В целом, в текущем году на каждые 1000 человек населения пришлось 5,5 браков.

Также в январе-июне текущего года отделы регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 66 166 новорожденных детей.

Согласно данному показателю, на каждые 1000 человек населения страны пришлось 13,6 новорожденных. Из общего числа новорожденных 1238 детей - двойня, 45 - тройня. Из общего числа новорожденных количество девочек составило 47 процентов. В настоящее время на каждые 100 новорожденных девочек приходится 113 мальчиков (биологическая норма - 105-107).

Половой дисбаланс среди новорожденных также меняет общую половую структуру населения. В настоящий момент на 1000 мужчин приходится 1005 женщин.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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