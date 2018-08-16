Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа

БАКУ /Trend/ - Завтра в Сабаильском, Ясамальском, Насиминском, Бинагадинском районах Баку будут перебои в подаче газа, говорится в четверг в сообщении ПО "Азеригаз".

Перебои в подаче газа будут наблюдаться в части поселков Баил, Бадамдар, жилого массива "20-й участок", на улице Зарифы Алиевой, Р.Рза, проспекте Нефтчиляр Сабаильского района, в части улицы А.Гулиева, Ясамальского района, в части Тбилисского проспекта и улиц 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедкулизаде, Низами, Г.Алиева Насиминского райоа, а также в части 6,7,8 и 9 микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжагасан, территории Матадром.

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые будут проводиться на магистральном газопроводе Управления экспорта газа. Работы начнутся с 10:00 и продлятся до их завершения.

Работы могут частично повлиять на подачу газа в жилом массиве Шарифзаде, улицах Васиф Алиев и Хыдыр Мустафаев Ясамальского района.

Работы будут завершены в течение дня и будет восстановлена подача газа.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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