Рада победе на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala" – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Очень рада победе на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala" в Баку. Об этом сказала Trend в воскресенье представительница клуба "Оджаг Спорт" Фатима Мамедзаде, занявшая первые места в упражнениях с мячом и в многоборье, второе место в упражнениях с обручем среди гимнасток 2007 года рождения.

"Я очень рада победе на международном турнире "GymBala". За свои успехи я хочу выразить признательность тренерам, которые со мной работают. Благодаря им, я заняла призовые места", - сказала юная азербайджанская гимнастка.

По словам Фатимы Мамедзаде, когда она не испытывает чувство волнения, то у нее получаются все элементы в упражнениях.

"Очень сильно поддерживали зрители в зале, мне это помогло. Я не первый раз участвую в соревнованиях в Национальной арене гимнастики, мне нравится здесь выступать, тут уютно", - добавила Мамедзаде.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялся заключительный день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

В заключительный соревновательный день гимнастки 2008, 2007, 2006 и 2003-2005 годов рождения выступили в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013 и 2003-2005 годов рождения - в составе команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступили и юные гимнастки, которые боролись за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также приняли участие представители Казахстана, Украины и Египта.

(Автор: Джани Бабаева)

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