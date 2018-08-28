Готов новый законопроект "О психологической помощи"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен обсуждавшийся уже долгое время законопроект "О психологической помощи". Об этом сказал во вторник Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По словам депутата, подготовленный в комитете по Здравоохранению законопроект прошел требуемые обсуждения, получив положительные отзывы в различных министерствах, государственных комитетах. Соответствующие неправительственные организации, психологи, работающие в различных психологических центрах, принимали участие в слушаниях по законопроекту, были включены в состав рабочей группы.

Депутат отметил, что законопроект готов и, наверное, будет вынесен на пленарное заседание во время осенней сессии Милли Меджлиса и принят.

Коснувшись сути законопроекта, Гулиев отметил, что в Азербайджане еще с советских времен оказывается психологическая помощь.

"В советские времена на крупных предприятиях числились штатные психологи, психологическая помощь оказывалась, в том числе и в высших и средних учебных заведениях. И сегодня, как в государственных, так и в частных предприятиях оказываются услуги психолога, в стране действует достаточное число частных кабинетов, центров психологической помощи. Однако, все эти структуры работают разрозненно, нет стандартных профессиональных требований для психологов. С этой точки зрения в законопроекте нашли свое отражение вопросы о том, кто может стать психологом, кто и в какой сфере может оказывать психологическую помощь, каковы критерии психологической помощи и другие моменты", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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