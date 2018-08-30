В Баку содержание пыли в воздухе пятикратно превысило норму

30 августа 2018 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Содержание пыли в Баку и на Абшеронском полуострове более чем в пять раз превысило санитарную норму, говорится в четверг сообщении министерства экологии и природных Азербайджана.

Согласно сообщению, в 13:00 содержание пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 5,4 раза превысило санитарную норму.

Напомним, что пыль была занесена в Азербайджан вместе с воздушными потоками из Туркменистана. Согласно прогнозу, такие погодные условия продлятся два дня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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