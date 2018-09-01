В Бакинском книжном центре проведена презентация для представителей интеллигенции и общественности (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована 31 августа в 23:35)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Бакинском книжном центре была проведена презентация для представителей интеллигенции и общественных деятелей.

Гостям была предоставлена информация о направлениях деятельности и будущих проектах, а также мероприятиях, которые будут проведены Бакинским книжным центром.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за преподнесение в дар азербайджанскому народу такого очага культуры и литературы.

Бакинский книжный центр, который станет интересным для всех

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о реализуемых Фондом в Азербайджане культурных проектах, а также работах, проводимых для повышения интереса молодежи к образованию, книгам, и отметил, что эта деятельность будет продолжительной. Он отметил, что в Центрах Гейдара Алиева в регионах страны действуют библиотеки, особо подчеркнул роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в создании Бакинского книжного центра, отметив, что Мехрибан Алиева ко всем процессам подходит с высоким вниманием.

«Это была давняя мечта, чтобы в Баку появился книжный центр с условиями на высоком уровне, который охватывал бы различные издания. Думаю, что мы достигли этого», - сказал Анар Алакбаров, добавив, что Бакинский книжный центр станет интересным для всех.

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