В ходе совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018» проводятся полеты для изучения местности

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018», говорится в четверг в сообщении минобороны Азербайджана.

Пилоты, участвующие в учениях, совершили полеты для изучения местности.

Перед полетами пилотам была представлена различная информация о правилах проведения учений, погодных условиях и других технических вопросах.

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