Завтра в Азербайджане в основном без осадков, до 36 градусов тепла

9 сентября 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Днем умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла, умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, вероятны грозы. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хикмет Гаджиев: Заявление Пашиняна - неуважение к резолюциям СБ ООН и удар по переговорному процессу
Нагорно-карабахский конфликт 10:42
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 96 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Президент Азербайджана придал новый импульс дальнейшим отношениям тюркоязычных государств - казахстанский ученый
Точка зрения 07:53
Азербайджано-иранский автомобильный завод определился со сроками начала экспорта (Эксклюзив)
Бизнес 07:51
Визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию станет новым шагом в отношениях двух стран - депутат
Политика 8 сентября 17:37
В Азербайджане заработала еще одна солнечная электростанция (Эксклюзив)
Энергетика 8 сентября 15:43
Лента новостей
Вооруженное нападение на полицейский участок в Иране: трое убитых
Общество 12:51
Хикмет Гаджиев: Заявление Пашиняна - неуважение к резолюциям СБ ООН и удар по переговорному процессу
Нагорно-карабахский конфликт 10:42
В Швеции открылись избирательные участки на парламентских выборах
Европа 10:17
США перебросили в Сирию дополнительные войска
США 10:13
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 96 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
В Таиланде при нападении боевиков погибли два человека
Другие страны 09:41
На юго-западе Китая 26 человек получили ранения в результате землетрясения
Китай 09:21
Иран обсудил с Россией и Турцией торговлю без доллара
Политика 09:00
Судьба президентских выборов в Грузии решится 9 сентября
Грузия 08:46