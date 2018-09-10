В Азербайджане в первый класс пойдут более 165 тыс. учащихся

10 сентября 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в новом учебном году в общеобразовательных школах будут обучаться в общей сложности 1 592 317 учащихся, 165 780 учащихся пойдут в первый класс.

Об этом в понедельник говорится в сообщении министерства образования.

4053 учителя были приняты на работу в общеобразовательные учреждения по результатам конкурса на 2018/2019 учебный год.

В настоящее время в различных регионах страны строятся 34 новых здания школ, в 22 зданиях идет капитальный ремонт. В 2018 году будет введено в эксплуатацию 137 образовательных учреждений модульного типа. В целом работы проводятся на 193 объектах, включая Баку и 54 района страны.

В новом учебном году для 1-11 классов государственных общеобразовательных учреждений были напечатаны 6 726 029 учебников и методические пособия для учителей 332 наименований.

Согласно приказу министра образования, в новом учебном году первые уроки в начальных классах будут посвящены теме "Моя родина Азербайджан", в 5-11 классах - "Государственные символы - символы независимости", в 10-11 классах - "Азербайджанская Демократическая Республика - знаменосец нашей государственности".

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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