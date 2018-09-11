БАКУ /Trend/ - Сменилось руководство Главного управления здравоохранения г. Баку.
Возглавлявшая Управление Эльмира Алиева освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала эту должность с 2012 года.
Как сообщил во вторник Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров, на данную должность назначена Мерли Вейисова.
До этого она работала заместителем главврача поликлиники №5.
Замглавврача Бакинской городской станции неотложной и медицинской помощи Мурад Мирзазаде назначен заместителем главы Бакздрава.
Как сказал во вторник Trend Мирзазаде, должность, на которую его назначили, учреждена недавно. «В настоящее время в Бакздраве два заместителя главы структуры. Другой заместитель - Мамед Джафаров долгие годы работает на этой должности», - сказал он.
По словам Мирзазаде, на его место в Бакстанцию скорой помощи пока назначения нет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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