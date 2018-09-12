Азербайджанские депутаты о запрете использования табачных изделий в творческой сфере

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский депутат Жале Алиева выразила протест по поводу запрета на использование табачных изделий в творческой сфере.

Об этом она сказала в ходе обсуждений изменений в закон "О театре и театральной деятельности" на заседании комитета по культуре Милли Меджлиса.

Алиева отметила, что бороться с курением очень хорошо, но нельзя это относить к творчеству.

"Если так, то пусть этот запрет будет также применяться к тем, кто пишет художественные произведения, чтобы они не изображали своих героев курящими сигарету", - добавила Алиева.

Председатель комитета Рафаэль Гусейнов сказал, что здесь речь идет о демонстрации, это влияет на сознание людей. По его словам, телевидение, радио, театр доносят информацию до массовой аудитории, поэтому такое ограничение является необходимым.

Напомним, что изменения в закон "О театре и театральной деятельности" направлены на соответствие закону "Об ограничение использования табачных изделий".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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