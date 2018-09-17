В Билясуварском районе Азербайджана оштрафованы на крупную сумму браконьеры

17 сентября 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью борьбы с браконьерством сотрудники Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов провели рейды в Билясуварском районе, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в понедельник.

В ходе рейда были задержаны четверо жителей сел Исметли и Агаяри Билясуварского района, у которых было изъято четыре охотничьих ружья.

В ходе другого рейда на открытой охотничьей территории района был задержан автомобиль "Niva" (12-BG-139), откуда были изъяты 19 кустарно изготовленных силков для охоты на соколов. В ходе расследования было установлено, что управлял автомобилем житель Билясуварского района Мурад Новрузов.

В отношении виновных были предприняты меры в соответствии с законом, и каждый из браконьеров был оштрафован на 1000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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