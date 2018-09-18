В Азербайджане стало меньше заключенных, приговоренных к пожизненному сроку

18 сентября 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стало меньше заключенных, приговоренных к пожизненному сроку.

В 2013 году в стране 15 человек были приговорены к пожизненному заключению.

Столько же человек были осуждены на такой же срок в 2014 году, а в 2015-м их число сократилось до четырех. В 2016 году 10 человек были приговорены к пожизненном заключению, в прошлом году - лишь пять человек.

В определенный период 2017 года число пожизненно заключенных составляло 7 273 человека, в 2016 году - 7908 человек, в 2014 году - 7 347 человек.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу, пожизненное лишение свободы устанавливается только за особо тяжкие преступления против мира и человечности, военные преступления, преступления против личности, общественной безопасности и общественного порядка и государственной власти.

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, в момент совершения преступления не достигшим восемнадцатилетнего возраста, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

Суд, учитывая действительное отбытие осужденным части наказания в виде пожизненного лишения свободы не менее 25 лет, несовершение осужденным умышленного преступления в период отбывания наказания и придя к выводу об утрате необходимости дальнейшего отбывания наказания, может заменить пожизненное лишение свободы лишением свободы на определенный срок или условно-досрочно освободить его от этого наказания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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