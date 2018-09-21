В Азербайджане свыше 100 человек пострадали от укусов змей, скорпионов и пауков

БАКУ /Trend/ - С апреля текущего года и по сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 115 случаев укусов людей змеями, скорпионами и одним из видов паука каракурт.

Об этом в пятницу сообщил Trend заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По словам заведующего отделением, с апреля по сегодняшний день в центре токсикологии были размещены 71 человек укушенных змеями, 18 человек - укушенных каракуртом и 26 человек - ужаленных желтым скорпионом.

Магсудов отметил, что жалобы на укусы каракурта и желтого скорпиона в основном поступали от людей, проживающих на прилегающих к Баку территориях.

По словам заведующего отделением, согласно статистике, обращения в связи с укусом змеи поступали из города Ширван, а также из Гаджигабульского, Евлахского, Бардинского, Курдемирского, Габалинского районов.

Магсудов также сказал, что с января по сегодняшний день лечение в больнице прошли 118 человек с диагнозом отравление угарным газом.

Заведующий отделением добавил, что в этом году не зарегистрировано летальных исходов в результате укусов змей и пауков, а также по причине отравления угарным газом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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