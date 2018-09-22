В Товузском районе Азербайджане реконструируется источник Зейемчай

22 сентября 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Товузском районе Азербайджана с целью улучшения снабжения питьевой водой населения реализуются два проекта.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, с целью создания новой инфраструктуры водоснабжения в городе Товуз из государственного бюджета выделено 14 миллионов манатов.

«За счет этих средств планируется реконструкция источника Зейемчай и строительство магистрального трубопровода от источника до города Товуз», - сказал Джабраиллы.

«Строительство магистрального трубопровода уже началось, и до сегодняшнего момента построен 13-километровый участок трубопровода. Ремонтно-установочные работы планируется завершить до конца этого года. После того, как новый источник будет введен в эксплуатацию, Товуз будет обеспечен непрерывной и качественной питьевой водой», - отметил глава пресс-службы ОАО.

Джабраиллы также сказал, что в пяти селах Товузского района реализуются проекты по снабжению питьевой водой.

«Реализуемые в Товузском районе проекты по питьевой воде охватывают села Гадирли, Хатынлы, Чиловдарлы, Алимарданлы и Гараханлы. С целью решения проблем с питьевой водой в этих селах с июня текущего года началась реализация новых проектов. Согласно проекту, с целью обеспечения сел качественной питьевой водой планируется пробурить два субартезианских колодца», - отметил глава пресс-службы.

По словам главы пресс-службы, в пяти селах планируется построить водопроводы протяженностью 40 километров и создать 175 родников для общего пользования населением.

«После полного завершения проекта более 12 тысяч жителей села Гадирли, Хатынлы, Чиловдарлы, Алимарданлы и Гараханлы Товузского района будут обеспечены качественной питьевой водой», - сказал Джабраиллы.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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