В UNEC совершенствуется экзаменационный процесс (ФОТО)

25 сентября 2018 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования и организованного проведения экзаменационного процесса в UNEC принято решение о создании Экзаменационного центра, сообщает вуз во вторник.

Для ознакомления с положением и еще большего усовершенствования направлений деятельности Экзаменационного центра состоялась встреча с участием ректора UNEC, профессора Адалата Мурадова и руководителей соответствующих структур.

Ректор отметил, что в Европейских странах в связи с качеством обучения существует ряд требований, одним из которых является свободная деятельность Экзаменационного центра в высших учебных заведениях.

Выступив по вопросу направлений деятельности Экзаменационного центра заместитель директора Центра оценки и управления качеством обучения Сохраб Исаев, затронул такие важные моменты как координирование экзаменационного процесса по факультетам, подготовительные работы перед экзаменом, оперативное решение обращений, составление отчетов для проведения анализов и др.

На встрече была дана информация по ряду новшеств, которые будут применяться в период осенней экзаменационной сессии. Было отмечено, что с 2018/2019 учебного года дисциплины «Бухгалтерский учет» и «Маркетинг» будут преподаваться на основе обновленного варианта силлабуса, а база тестов будет держаться в секрете. А по техническим и технологическим специальностям как и по другим специальностям, по 3 дисциплинам специальности экзамены будут проводиться в письменной форме.

После выступлений состоялась широкая дискуссия по вопросу создания Экзаменационного центра UNEC, прозвучали предложения и был сформирован механизм деятельности центра. В конце встречи для рассмотрения на Ученом совете были утверждены соответствующие правила регулирования деятельности Экзаменационного центра.

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