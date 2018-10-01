В Азербайджане необходимо подготовить отдельную концепцию или законопроекты по информационной безопасности - Совет печати

1 октября 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане интернет сильно влияет на общество, в этой сфере действуют законы, но должен быть принят еще отдельный закон, который будет определять функции и задачи интернета.

Об этом в понедельник на заседании парламента сказал председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев.

По его словам, правовые основы интернет-медиа должны регулироваться законом, это может помочь как в их работе, так и в финансировании онлайн-медиа.

Напомнив, что в Азербайджане существует закон о национальной безопасности, Амашев добавил, что в стране необходимо подготовить отдельную концепцию или законопроекты по информационной безопасности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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