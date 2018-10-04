Около 30 тонн продукции азербайджанского пчеловодства не отвечали требованиям качества - Агентство

4 октября 2018 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 30 тонн меда, представленного на XIX выставку-продажу продукции пчеловодства в Баку, не отвечали требованиям качества.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом ветеринарного контроля Агентства пищевой безопасности Галиб Абдулалиев.

По словам завотделом, вся продукция, вынесенная на продажу в ходе вставки, прошла экспертизу. Во избежание влияния человеческого фактора на процессы экспертизы все образцы были взяты в закодированном виде, и продукция, не отвечающая требованиям качества, была собрана в отдельном складе.

Абдулалиев добавил, что 900 из 3974 образцов не отвечали стандартам качества.

Заведующий отделом также сказал, что будет проведен досмотр хозяйств пчеловодов, продукция которых не отвечает требованиям качества, и проанализирована их деятельность.

Председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов отметил, что более некачественная продукция пчеловодства, в основном, относится к Дашкесанскому и Астаринскому районам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы
Общество 26 сентября 15:18
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о запрете на продажу ряда кондитерских изделий
Экономика 24 сентября 16:33
Азербайджан увеличит производство меда
Бизнес 18 сентября 07:42
Назначен председатель правления Азербайджанского института пищевой безопасности
Общество 15 сентября 11:28
В Азербайджане запрещена продажа ряда видов молочной продукции
Общество 13 сентября 15:39
Агентство пищевой безопасности о случаях пищевого отравления в Шабранском районе
Общество 6 сентября 19:29
Лента новостей
Беларусь масштабно представит свой экспортный потенциал в Шанхае
Беларусь 17:05
18-летний азербайджанец признан самым красивым в мире (ФОТО)
Стиль 17:02
В Азербайджане будет построена новая дорога в обход Агсуинского перевала
Общество 17:01
Узбекистан и Казахстан могут ввести единую туристическую визу
Туризм 17:00
Грузия получит 74 млн евро на реформы в секторе энергетики
Грузия 16:59
Азербайджан провел тактические учения ракетных и артиллерийских подразделений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 16:58
Бакинцы потратили более 5 млрд манатов на продовольствие, напитки и табачные изделия
Общество 16:53
Президент Ильхам Алиев поздравил президента и вице-президента Международной шахматной федерации
Политика 16:47
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты апостольского нунция Святого престола в Азербайджане (ФОТО)
Политика 16:42