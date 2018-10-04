Около 30 тонн продукции азербайджанского пчеловодства не отвечали требованиям качества - Агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 30 тонн меда, представленного на XIX выставку-продажу продукции пчеловодства в Баку, не отвечали требованиям качества.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом ветеринарного контроля Агентства пищевой безопасности Галиб Абдулалиев.

По словам завотделом, вся продукция, вынесенная на продажу в ходе вставки, прошла экспертизу. Во избежание влияния человеческого фактора на процессы экспертизы все образцы были взяты в закодированном виде, и продукция, не отвечающая требованиям качества, была собрана в отдельном складе.

Абдулалиев добавил, что 900 из 3974 образцов не отвечали стандартам качества.

Заведующий отделом также сказал, что будет проведен досмотр хозяйств пчеловодов, продукция которых не отвечает требованиям качества, и проанализирована их деятельность.

Председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов отметил, что более некачественная продукция пчеловодства, в основном, относится к Дашкесанскому и Астаринскому районам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.