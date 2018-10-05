В субботу ночью и утром в Баку местами ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидается дождь, днем сильный северо-западный ветер несколько стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 16-18 градусов тепла

Атмосферное давление будет выше нормы, повысившись с 769 до 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем местами ожидаются грозы, временами будет дождливо. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Ночью - 14-17, днем - 18-22, в горах ночью - 4-7, днем - 7-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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