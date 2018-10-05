В Азербайджане учителя должны быть включены в категорию льготников по ипотеке - депутат

5 октября 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня одной из больших проблем азербайджанских учителей является квартирная проблема. Покупка и строительство дома для них очень затруднительно. В связи с тем, что условия ипотечного кредита для них тяжелые, они не могут им воспользоваться.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала депутат Ганира Пашаева.

Депутат отметила, что ипотечные кредиты, а также подписанные Президентом документы в связи с социальным жильем и его поручением имеют очень важное значение.

«Верим, что соответствующие структуры будут ускоренно осуществлять работу в этом направлении, потому что в этом есть большая необходимость. Но согласно условиям этого проекта, данной возможностью могут воспользоваться лишь учителя до 35 лет, молодые семьи. Я хочу поговорить об учителях, которые не могут воспользоваться ипотекой», - сказала депутат.

По ее словам, сегодня учителя средних школ не могут решить свои проблемы, связанные с квартирой, воспользовавшись ипотекой. Пашаева также сказала, что большинство учителей средних школ не могут воспользоваться системой ипотечного кредита в связи с тем, что их зарплата ниже необходимых стандартов для выплаты ипотеки.

«Поэтому необходимы механизмы, чтобы учителя средних школ смогли воспользоваться социальной ипотекой на нужном уровне, нужно внести их в группу лиц, которые смогут воспользоваться льготной ипотекой», - сказала депутат.

Напомним, что льготной ипотекой могут воспользоваться учителя до 35 лет, которые имеют стаж работы в государственных общеобразовательных учреждениях как минимум пять лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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