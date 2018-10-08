Азербайджан присоединился к Марокканскому договору

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов, принимавший участие в 58-м заседании Генеральной ассамблеи государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), состоявшемся в начале октября в Женеве, вручил генеральному директору ВОИС Френсису Гарри соответствующие документы о присоединении страны к Марокканскому договору об облегчении доступа к опубликованным произведениям слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.

Об этом в понедельник говорится в сообщении агентства.

Договор был принят 27 июня 2013 года в городе Марокко. После принятия данного договора для слепых, инвалидов с нарушениями зрения были созданы условия по обеспечению свободы наравне с лицами, не имеющими подобной инвалидности, в поиске любых, по их выбору, информации и идей, а также в их получении и распространении. Кроме того, созданы условия для адекватного решения проблем, ограничивающих их возможности в получении образования.

Новые правовые рамки, предусмотренные в договоре, дают гарантию на международном уровне на использование научных, литературных произведений и произведений искусств слепыми и инвалидов по зрению, создают возможности для устранения нехватки возможных доступных форматов этих произведений для таких лиц, а также позволяют осуществить трансграничный обмен данными экземплярами.

Участие Азербайджана в Марокканском договоре послужит расширению международных связей страны в этой области, тесной интеграции в общество граждан этой категории и повышению эффективности использования их потенциала. Кроме того, это обеспечит баланс между защитой авторских прав и интересами широкой общественности, в частности в области образования, исследования и информации, а также поможет учесть этот баланс в отношении слепых и инвалидов по зрению.

Отметим, что 12 июня Президент Ильхам Алиев подписал закон «О присоединении к «Марокканскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям». Азербайджан является 42-й страной, присоединившейся к Марокканскому договору. Договор вступает в силу для Азербайджана 24 декабря 2018 года.

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