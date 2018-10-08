В Баку проходит очередная ярмарка меда (ФОТОРЕПОРТАЖ)

8 октября 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова проходит выставка-продажа продукции пчеловодства.

На ярмарке, которая продлится до 28 октября, выставлено на продажу 120 тонн меда, а также другая продукция пчеловодства, в том числе пчелиное молоко, пыльца, перга.

Отметим, что в Азербайджане в общей сложности зарегистрировано 271 682 пчелиные семьи. Ежегодное производительность каждой семьи в среднем составляет 10 килограммов, ежегодное производство меда в республике составляет три тысячи тонны, потребление меда - пять тысяч тонн. Большего всего пчелиных семей находится в Загатальском (17 097), Астаринском (12 429), Гахском (8669) и Балакенском районах (8 581).

Trend представляет фотографии с ярмарки меда.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Фото: Заур Мустафаев)

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