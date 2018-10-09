Британский ученый проводит в Азербайджане исследования инструментов каменного века

9 октября 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исследователь Лестерского университета Великобритании Руперт Бертвизл проводит в Археологическом фонде Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана сравнительный анализ инструментов каменного века и специальное научное исследование по технологии их производства, говорится во вторник в сообщении института.

Вопрос развития технологий изготовления каменных инструментов в Кавказском регионе, в особенности на территории Азербайджана, 250-200 тысяч лет тому назад, в период перехода от нижнего палеолита (последняя ашельская эпоха) к среднему палеолиту (мустьерская эпоха), является основным объектом исследования Бертвизла. Он в основном исследует каменные инструменты, найденные в Азыхской пещере (Ходжавендский район), на стоянках Шишгузей, Гадирдере, Гайалы (Газахский район).

До сегодняшнего момента в науке существовало мнение, что возникновение технологии изготовления каменных инструментов типа Levellua является завершением ашельской эпохи. Но определенные результаты исследования свидетельствуют, что технология изготовления каменных инструментов типа Levellua развивалась в ашельскую эпоху.

Бертвизл надеется, что его исследования поспособствуют признанию в мире археологического потенциала эпохи палеолита в Азербайджане и обнаружению более древних стоянок.

Отметим, что Бертвизл является специалистом и консультантом по каменным инструментам эпохи палеолита авторитетного центра Allen Archaeology Ltd., а также экспертом государственной программы по оценке археологических находок каменного века, обнаруженных гражданами Англии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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